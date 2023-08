Unfall in Echenbrunn: Autofahrer kollidiert mit Auto im Gegenverkehr

Ein Autofahrer hat am frühen Morgen einen Unfall in Echenbrunn verursacht. Die Fahrzeuge kollidierte auf der Lauinger Straße.

Ein Auto ist am Dienstagmorgen in den Gegenverkehr in Echenbrunn geraten. Der Fahrer war auf der Lauinger Straße unterwegs, fuhr aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und baute auf Höhe der Bushaltestelle einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug. Dabei wurde laut Polizei eine Person leicht verletzt und trug Schürfwunden davon. Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt. (AZ)