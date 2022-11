Unterstand in Gundelfingen brennt

Die Feuerwehr Gundelfingen musste ausrücken. Es ist von Brandlegung die Rede.

In der Schlachteggstraße in Gundelfingen kam es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zum Brand eines hölzernen Unterstandes. Der Unterstand gehört zu einem Abbruchhaus.

Wer hat in Gundelfingen etwas beobachtet?

Eine Gefahr des Übergreifens vom Feuer auf das Haus bestand aufgrund des Abstandes nicht. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Gundelfingen, welche mit zehn Leuten vor Ort war, gelöscht. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. Nachdem von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen ist, bittet die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 um Hinweise. (AZ)