Vokaler und instrumentaler Osterjubel in Spitalkirche

Sie freuten sich beim Osterkonzert in der Spitalkirche über viel Applaus (von links): Niklas Junkermann, Katharina Diana Brandel, Markus Moll und Aniello De Vita.

Plus Der italienische Organist Aniello de Vita, Bariton Markus Moll, Sopranistin Katharina Diana Brandel und Niklas Junkermann haben das Publikum in der Gundelfinger Kirche begeistert.

Von Gernot Walter

Strahlende Gesichter gab es beim Osterkonzert in der Gundelfinger Spitalkirche sowohl beim Heimleiter vom Haus der Senioren Markus Moll und der Gesangspädagogin Katharina Diana Brandel. Bei der Reihe "Kunst im Spital", für die Brandel verantwortlich ist, gastierte diesmal Aniello de Vita, ein italienischer Organist, der schon mehrmals in Gundelfingen zu Besuch war. Musste er sich 2018 noch mit der einmanualigen Orgel begnügen, so stand ihm jetzt das überholte und erweiterte Sandtner-Werk zur Verfügung.

"Kunst im Spital": Osterkonzert in Spitalkirche in Gundelfingen

Das Publikum spürte schon beim einleitenden romantisch-hymnischen Offertorium von Louis Raffy die Freude, mit der De Vita die variationsreichen Möglichkeiten der "neuen" zweimanualigen Orgel nutzte. Das galt auch für die Raritäten wenig bekannter italienischer Komponisten: der schwungvollen Sonate von Galuppi, der Mozart-nahen Sonate von Niccolò Moretti und der belebenden Fanfare von Théodore Dubois.

