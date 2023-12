Von feurig bis süß: Die Tipps einer Gundelfinger Plätzchenbäckerin

Plus Anke Petermann aus Gundelfingen backt pro Jahr weit über 1000 Plätzchen. Ein altes Backbuch aus dem Böhmerwald spielt dabei eine ganz besondere Rolle.

Hildabrötchen, Gewürzringe mit Mandarinenzesten, Feurige Kirsche, Haselnuss-Quark-Japonais... wenn Anke Petermann ihren Plätzchenteller zeigt, weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Schon bevor man die vielen verschiedenen Sorten probiert hat, ist klar: Allein optisch ist das Gebäck der Gundelfinger Hobby-Bäckerin ein Hingucker.

Die mit Zucker bestreuten Vanillekipferl strahlen ganz weiß. Die braunen Nougatstangen machen Appetit auf Schokolade. Und spätestens bei diesem einen Plätzchen, das sich mit seiner eher ungewöhnlichen, dottergelben Farbe vom Rest abhebt, bleibt das Auge hängen. Die Farbe kommt vom Kurkuma-Gewürz, wie die Gundelfingerin erklärt.