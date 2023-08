Was bei der Beachparty in Gundelfingen am Wochenende geboten ist

See, Strand, Musik und sommerliche Cocktails gibt es am Freitag und Samstag bei der Beachparty am Gundelfinger Gartnersee. Die Veranstalter erwarten bis zu tausend Gäste.

Der Gundelfinger Gartnersee verwandelt sich am Freitag, 25. August, und Samstag, 26. August, wieder in einen karibisch anmutenden Sandstrand. Kühle Cocktails, Palmen und die Hauptbühne mit DJs sorgen für eine ausgelassene Sommerparty unter freiem Himmel. Davor gibt es eine große Tanzfläche zum Feiern. Und natürlich ist für Musik gesorgt: Am Freitag legt DJ Dorkmaster 80er, 90er, 2000er und das Beste von Mallorca auf. Weiter geht es am Sonntag mit DJ Gianluca Nobile und Mixed Music, Charts, Black, House und Party Sound.

Veranstalter Stephan Zeller der Eventagentur Urbanmotion aus Günzburg sagt: "Am Gartnersee wird es wieder eine Chillout Area mit Liegestühlen und Sitzgelegenheiten geben, wo man in Ruhe seinen Eimer zusammen mit Freunden trinken kann." Denn es gibt im Mallorca-Stil auch alkoholische Getränke im Eimer und mit langen Strohhalmen - ein Stückchen Ballermann am Gartnersee.

Beachparty in Gundelfingen am 25. und 26. August

Wer früh am Abend kommt, profitiert von den Vorteilen. Für die ersten 120 Gäste gibt es Shots, für die ersten 100 Leute sogar Blumenkette. Auch Happy Hours, zwei Foodtrucks, die Longdrink- und Cocktail-Bar und die Shot- und Bier-Bar gibt es. Los geht es um von 21 Uhr, die Party endet jeweils um 3 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dieses Jahr gibt es sogar noch mehr Wassertanks, die beleuchtet werden, für welche die Beachparty bekannt ist, wie der Veranstalter berichtet. "Die Leute sagen oft: Das ist doch die Party mit den Würfeln." Aktuell werde schon aufgebaut, das sei ganz schön anstrengend bei den Temperaturen.

Strand und DJs bei Beachparty am Gartnersee in Gundelfingen

Die Beachparty in Gundelfingen gibt es seit 2017. Hunderte Leute feiern seitdem dort an zwei Tagen. Die Voraussetzung dafür ist schönes Wetter. Freitag sehe es gut aus, am Samstag sei es noch wechselhaft angesagt, so Zeller. Er fügt hinzu: "Eine Party unter freiem Himmel, am See und mit Strand, das eigentlich keiner hier."

Vor Ort gibt es am Freitag und Samstag noch Tickets an der Abendkasse. Diese gibt es aber auch schon billiger im Vorverkauf. Der Einlass ist mit gültigem Personalausweis ab 16 Jahren. Gäste unter 18 Jahren müssen bis Mitternacht das Gelände verlassen oder benötigt sonst eine Aufsichtsperson und ein Aufsichtsformular. Vor dem Festgelände gibt es viele Parkplätze. (AZ)