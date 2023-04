Haunsheim

12:00 Uhr

Barockes Musizieren in der Haunsheimer Dreifaltigkeitskirche

Plus Einheimische Künstlerinnen und Künstler haben am Karfreitag eine musikalische Andacht in der Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim gestaltet.

In der gut besuchten Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim haben am Karfreitag Musikerinnen und Musiker das Publikum begeistert. Prädikantin Doris Roller sprach geistliche Worte nach der Überlieferung des Johannes und lenkte nachhaltig mit Zitaten ausgewählter Schriftsteller die Betrachtung auf das Heilsgeschehen. Bekannte einheimische Künstlerinnen und Künstler gaben im Kirchenraum eine musikalische Entsprechung und Gelegenheit zum Innehalten. Im Publikum saßen auch Landrat Markus Müller und Bürgermeister Christoph Mettel. Heidrun Krech-Hemminger vertraute bei der Programmgestaltung der Kraft und Klarheit der Barockmusik sowie auf deren Sicherheit und Stärke, die aus dem Glauben an eine höhere und ordnende Macht kommt.

Musikalische Andacht in Dreifaltigkeitskirche am Karfreitag in Haunsheim

Da neben dem immer gleichbleibenden Basso continuo (Cello und Cembalo) alle Musiker instrumental variierten, ergab sich eine spannungsreiche Vielfalt. In der Triosonate von Händel dominierte die Querflöte Norbert Benders. Sie sorgte für Haltung und Würde, schön korrespondiert von der Violine Heidrun Krech-Hemmingers, markant und sicher gestützt vom Cello Thomas Engels sowie untermalt von den Klängen eines souveränen Cembalos (Andreas Käßmeyer). Zu ihnen gesellte sich Iris Lutzmann mit der Violine im Konzert von de Boismortier.

