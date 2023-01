Der "Maverick" aus Haunsheim feiert Geburtstag

Plus Christoph Mettel wird 50 Jahre alt. Wie geht es ihm, gut ein halbes Jahr nach der verlorenen Landratswahl? Ein Gespräch über Niederlagen, Top Gun und die Nummer von Söder.

Geburtstage sind nicht unbedingt Christoph Mettels Ding. Eigentlich wollte der Haunsheimer Bürgermeister nicht feiern. Oft werde es für ihn als Rathauschef schnell zu einem Dorffest. Doch seinen 50. Geburtstag zelebriert er am Donnerstag im Innenhof des Rathauses mit Bier, Glühwein und Bratwurst. Alle, die kommen wollen, sind eingeladen. „Da kommt man nicht drumherum“, sagt Mettel, der vor gut einem halben Jahr als Landrat kandidierte. In der Stichwahl verlor er mit einem eindeutigeren Ergebnis von 55,9 zu 44,1 Prozent der Stimmen. Seitdem geht es ihm aber „ned schlecht“, wie er sagt.