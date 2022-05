Matthias Reuters Satire ist geistreich, süffisant und ironisch

Plus Der Kabarettist trat im Schloss Haunsheim auf. Über einen kuriosen Supermarkteinkauf, treffende Liedertexte und einen Abend voller Lachen aus tiefstem Herzen.

Endlich wieder aus vollem Herzen lachen. Endlich wieder nach über zwei Jahren Corona-Pause Beifall klatschen für das Gastspiel eines Kabarettisten im Gewölbekeller von Haunsheim.