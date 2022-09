Haunsheim

13:37 Uhr

Wenn die nächste Generation den Hof übernimmt

Christian Bösch hat den Raschbrunnenhof in Haunsheim von seinem Vater übernommen. Dort baut er momentan den Innenhof um. Unter anderem sind auch Tiny Houses geplant.

Plus Der junge Landwirt Christian Bösch führt den Raschbrunnenhof in Haunsheim. Der 26-Jährige ist dort aufgewachsen und setzt nun auf Biogemüse, Nachhaltigkeit und Tiny Houses.

Von Susanne Klöpfer

Auf dem Raschbrunnenhof in Haunsheim liegt das Gefühl von Umbruch in der Luft. Oder eher der Staub, der aufgewirbelt wird, als Christian Bösch mit einem kleinen Bagger auf dem Hof arbeitet. Der Asphalt ist abgetragen, überall liegen Steine. In der Mitte des Platzes thront noch der alte Walnussbaum, den vor etwa 60 Jahren Böschs Opa pflanzte, als er den Landwirtschaftsbetrieb gründete. Seit 2020 hat der 26-Jährige den Familienbetrieb offiziell übernommen und macht dort einiges anders als zuvor.

