Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall bei Hausen

An einer Kreuzung in Hausen ist es zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos gekommen.

Am Montag kam es im Kreuzungsbereich Wittislinger Straße/Obere Hauptstraße im Dillinger Stadtteil Hausen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin die Obere Hauptstraße in östliche Fahrtrichtung und wollte den Kreuzungsbereich überqueren. Hierbei übersah sie eine querende 59-Jährige mit ihrem Pkw, welche ihrerseits in nördliche Fahrtrichtung befuhr. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Pkw der 55-Jährigen wurde hierbei auf den Gehweg geschoben und beschädigte die dortige Straßenbeschilderung. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von rund 35000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen.

Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehrleute der FFW Hausen übernahmen während der Unfallaufnahme die Verkehrsleitmaßnahmen. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)