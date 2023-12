Begeisterte Besucher im Rittersaal von Schloss Höchstädt

Die CSU-Politiker Georg Winter und Manuel Knoll hatten zum adventlichen Konzert geladen.

Das Adventskonzert im Höchstädter Kulturschloss ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit geworden. Der langjährige Abgeordnete Georg Winter hatte zusammen mit dem Stimmkreisabgeordneten Manuel Knoll (beide CSU) zur adventlichen Stunde mit einem musikalischen Programm eingeladen. Rund 400 Besucherinnen und Besucher waren laut Pressemitteilung Winters der Einladung gefolgt. Die drei verschiedenen Formationen – der junge Kirchenchor Fronhofen, das Blechbläserquintett des Musikvereins Donauklang sowie die Musikprofis „Trio Fleurs“ ergänzten sich demnach in ihren Darbietungen und boten ein anspruchsvolles Programm.

Gleich zu Beginn wurden die Besucherinnen und Besucher vom Blechbläserquintett des Musikvereins Donauklang unter der Leitung von Jürgen Wurm mit dem feierlichen „Adeste Fideles“ auf einen abwechslungsreichen, vorweihnachtlichen Abend eingestimmt. Die vier Musiker und ihre Instrumentalkollegin zeigten mit ihren klassischen und modernen Arrangements, über welch großartiges spielerisches Potenzial sie verfügen.

Fronhofer Kirchenchor sorgt für Hörgenuss in Höchstädt

Ebenfalls ein Hörgenuss waren die Darbietungen des Fronhofer Kirchenchors unter der Leitung von Mario Hurler. Der Chor, der von Ralf Baumann perfekt am Klavier begleitet wurde, bot ein vielfältiges Repertoire von Georg Friedrich Händel über Johann Friedrich Reichhardt bis zum Klassiker von Joseph Schnabel. Gegen den allgemeinen Trend ist es in dem kleinen Ort Fronhofen gelungen, einen jungen Chor aufzubauen. Die frischen, nicht so bekannten Weihnachtslieder, vorgetragen mit großem stimmlichen Engagement der Sängerinnen und Sänger, waren eine Freude für die Ohren der Besucherinnen und Besucher.

Besonders begeistern konnte das „Trio Fleurs“ mit Barbara Bartmann am Klavier, Sängerin Annette Sailer und Sonja Lorenz-Bayer an der Querflöte. Die Solistinnen beeindruckten das Publikum durch ihre Professionalität, die in jeder Note spürbar war. "Mit ihrem virtuosen Spiel servierte das „Trio Fleurs“ dem Publikum in beiden Konzerten ein Klangerlebnis", so Winter in einer Pressemitteilung. Mit Kunstfertigkeit überzeugte Barbara Bartmann in ihrem einfühlsamen Klavierspiel, Annette Sailer mit ihrer eindrucksvollen, voluminösen Stimme sowie Sonja Lorenz-Bayer, die mit ihrem perfekten und engagierten Einsatz an der Querflöte das Klangerlebnis vollendete. Besonders gelungen sei die Zusammensetzung aus Klavier, Gesang und Querflöte geglückt, die gerade zur Weihnachtszeit besonders gut zur Geltung kam und einen besonderen Zauber im Rittersaal verbreitete. (AZ)