CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll kocht

Der CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll veröffentlicht ein "Nordschwäbisches Kochbuch".

Landtagskandidat und Hobbykoch Manuel Knoll hat ein eigenes regionales Kochbuch veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit Gastronominnen und Gastronomen der Region ist eine Sammlung der „besten Rezepte zwischen Lech und Schwäbischer Alb“ entstanden.

Die Begeisterung fürs Kochen begleitet den Höchstädter bereits seit seiner Kindheit. „Als Ausgleich zu meiner Arbeit und meinen Ehrenämtern verbringe ich gern Zeit in der Küche“, sagt der 33-Jährige. Trotz vielfältiger beruflicher Stationen im In- und Ausland habe er sich insbesondere die Liebe für die Spezialitäten aus unserer Region beibehalten. Mit der Politik – laut Pressemitteilung seiner zweiten großen Leidenschaft neben seinem Beruf als Geschäftsführer der arbeitsrechtlichen Kommission der bayerischen Diözesen – habe das Kochen viele Parallelen. Bei beidem reiche es nicht, nur auf Altbewährtes zu setzen, meint Knoll. "Wer erfolgreich sein will, muss neue Wege gehen, offen für neue Ideen sein, alte Rezepte weiterentwickeln und manchmal auch Neues erfinden, um gute Lösungen zu erreichen.“

Das „Nordschwäbische Kochbuch – unsere besten Rezepte zwischen Lech und Schwäbischer Alb“ wird an allen CSU-Infoständen verteilt. Darüber hinaus kann es per Mail unter info@manuel-knoll.de bestellt werden. (AZ)