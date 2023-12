Fahrerin wird bei Wildunfall bei Höchstädt leicht verletzt

Eine Autofahrerin musste am Samstagmorgen einem Dachs ausweichen. Nicht nur ihr Auto wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

Am Samstagmorgen ist eine 23-jährige Autofahrerin auf der Oberglauheimer Straße unterwegs, als ein Dachs über die Straße läuft. Als sie dem Dachs ausweichen wollte, kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ihr Auto wurde bei dem Ausweichmanöver so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Fahrerin bei Wildunfall leicht verletzt

Am Autio der 23-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Weiterhin wurden auch Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Die Fahrerin wurde bei dem Fahrmanöver leicht verletzt. (AZ)

