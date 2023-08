Höchstädt

Höchstädter Ehepaar: Alles fing mit einem gemeinsam Tanz an

Plus Ernestine und Helmut Heppner sind seit 50 Jahren verheiratet und genau so lange arbeiten sie schon im eigenen Autohaus. Die Goldene Hochzeit wird in Thailand gefeiert.

Von Anna Lena Mayr

Auch nach 50 Jahren Ehe erinnern sich Ernestine und Helmut Heppner noch genau an den Tag, an dem sie sich kennenlernten. Alles begann damit, dass der 24-jährige Helmut die junge Ernestine in der damaligen Löwenbräu-Stuben in Steinheim zum Tanzen aufforderte. Nach weiteren Tanzabenden und zwei Jahren in einer Beziehung heirateten die beiden am 4. August 1973 - seit mehr als fünf Jahrzehnten gehen sie gemeinsam durchs Leben und können nun ihre Goldene Hochzeit feiern. Und zwar richtig. Die Höchstädter nehmen sich eine Auszeit in Thailand. Obwohl, so formuliert es Ernestine Hepper schmunzelnd: „Mein Mann lebt für sein Autohaus“, erzählt Ernestine mit einem Schmunzeln.

Es sei seine Leidenschaft und sein ganzer Stolz. Doch der Job war schon immer Teamarbeit des Ehepaars gewesen. In ihren 50 Jahren Ehe hätten die beiden durchgehend zusammen gearbeitet. „Wenn mein Mann am Wochenende durchgearbeitet hat, habe ich eben mitgearbeitet“, erklärt Ernestine. Der Trick, sich bei einem gemeinsamen Arbeitsplatz nicht irgendwann auf die Nerven zu gehen, erklärt sich Ernestine Heppner durch die getrennten Arbeitsgebiete. Beide hätten ihre eigenen Bereiche innerhalb des Autohauses und seien sich so bisher nie in die Quere gekommen. Die gemeinsame Arbeit habe ihre Ehe sogar gestärkt, erzählen sie.

