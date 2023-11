Jungbürgerkonferenz: Was sich Jugendliche in Höchstädt wünschen

Bei der Jungbürgerkonferenz geht es um das neue Jugendzentrum, die Mobilität in der Stadt und mehr Hilfsangebote für Heranwachsende. Der nächste Termin steht schon.

Mehr als 40 Jugendliche waren kürzlich bei der Jungbürgerkonferenz in Höchstädt dabei. Eingeladen hatte Bürgermeister Gerrit Maneth gemeinsam mit dem Jugendreferenten Simon Schaller, der Ansprechpartnerin der Stadtverwaltung, Sonja Gastl, sowie Jenny Bunk und Niklas Mattern von der Jugendhilfe Seitz. Die Jugendlichen konnten sich zu vier großen Themenbereichen äußern und alles ansprechen, was für sie wichtig war. Konkret ging es um: das neue Jugendzentrum, Mobilität in Höchstädt, den öffentlichen Raum und Hilfsangebote in Höchstädt.

Jungbürgerkonferenz Höchstädt: Mehr E-Scooter, Rufbusse und freie Fahrräder

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, brachten sich die Jugendlichen mit vielen Vorschlägen und Anregungen ein. So wünschten sich die jungen Höchstädterinnen und Höchstädter für ein neues Jugendhaus zum Beispiel eine neue Küchenausstattung, Spiel- und Sportmöglichkeiten, einen Leseraum und Räume für Veranstaltungen und Partys. Im öffentlichen Raum regten sie mehr Geschäfte unterschiedlicher Art an und forderten bessere öffentliche Toiletten und Aufenthaltsorte. Als wichtige Hilfsangebote nannten sie kompetente Unterstützung in Sachen Lebensalltag, Deutschunterricht, Berufsorientierung oder in persönlichen Lebenskrisen. Die Jugendlichen würden auch gerne mobiler werden und hätten gerne mehr Angebote im öffentlichen Nahverkehr. Sie wünschten sich mehr E-Scooter, individueller nutzbare Rufbusse oder freie Fahrräder.

Bereits im Jahr 2019 wurden in einer Konferenz viele Themen der Jugendlichen diskutiert und dem Stadtrat vorgelegt. Auf diese Anregungen seien damals neue Hindernisse für den Skaterpark und Panoramaliegen für den Stadtpark angeschafft worden, wie die Stadt in ihrer Pressemitteilung schreibt. Bürgermeister Maneth zeigte sich bei der Versammlung sehr erfreut über das große Interesse der über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Ergebnisse sollen nun konkretisiert werden, wie es aus dem Rathaus heißt.

Nächste Jungbürgerkonferenz ist Ende November

Ein weiteres Treffen ist für Montag, 27. November, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses geplant. Bei diesem Treffen sollen die gesammelten Themen priorisiert und für eine spätere Präsentation im Stadtrat aufbereitet werden. Hierzu sind wieder alle Jugendlichen ab dem Alter von 12 Jahren eingeladen. Da laut der Stadtverwaltung zuletzt auch viele Rückmeldungen und Anfragen von älteren Jugendlichen kamen, sind auch junge Erwachsene bis circa 20 Jahren eingeladen. Die Stadt bittet um Anmeldung unter jugendarbeit.hoechstaedt@jeh-seitz.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch