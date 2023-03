Streit um die Schwimmbahn: Es kommt zur Körperverletzung

Zwei Frauen und ein Mann sind beim Schwimmen in Höchstädt heftig aneinander geraten. Jetzt ermittelt die Polizei.

In einer öffentlichen Badeanstalt in der Prinz-Eugen-Straße in Höchstädt ist es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 21 und 46 Jahren gekommen.

Körperverletzung in Höchstädt: Die Polizei Dillingen ermittelt

Dem vorausgegangen war offenbar ein Streit über die Nutzung der Schwimmbahnen. Gegen den 54-Jährigen und gegen die 21-Jährige wurden Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)