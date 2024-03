Bürgerversammlung Holzheim: "Die Verkehrsinseln gab's wohl im Angebot!"

In der Holzheimer Bürgerversammlung geht es um die diesjährigen Projekte der Gemeinde. Das Thema Straßen beschäftigt einige Bürger.

72 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Donnerstagabend in Holzheim von Bürgermeister Simon Peter angehört, was es in ihrem Ort für Neuigkeiten gibt. Sie haben auch viele Fragen an den Rathauschef.

Einen längeren Abriss der Ereignisse, Baumaßnahmen und Feste hat Peter für die Bürgerversammlung vorbereitet. Teils geht es um das Jahr 2023, teils um einen Ausblick in die Zukunft. In nicht allzu naher Zukunft, also noch im März 2024, wird es in der Gemeinde Holzheim mit dem Breitbandausbau losgehen, informiert Peter. Innerhalb von vier Jahren soll dann jedes Haus versorgt sein. Wer eine Nachricht des Glasfaser-Anbieters im Briefkasten habe, der solle auch einen Anschluss beantragen, appelliert Peter. "Das wertet das Gebäude auch auf!" Kosten kämen auf die Hausbesitzer für den Anschluss schließlich nicht zu.

Wasserpreise der Glöttgruppe: "Ein Fass ohne Boden"?

Ein weiteres Projekt, das die Gemeinde vorantreiben wolle, sei die Gründung eines Kommunalunternehmens. Denn, wenn es etwas mit den Windrädern im Weisinger Forst wird, wolle man diese nicht einem Investor allein überlassen, sondern auch die Bürger beteiligen. "Wenn wir nichts tun, kommt der Investor und wir haben die Räder dann vor der Nase, aber haben nichts davon", erklärt Peter. Zusammen mit den Gemeinden Winterbach, Glött und Altenmünster wolle man deshalb möglichst viel Geld einsammeln. Um die zwei Millionen pro Windrad seien als Eigenkapital nötig, so Peter. Wie der Strom dann verwendet werde, müsse man sehen. Denkbar sei die Einspeisung, der Eigenverbrauch zum günstigen Tarif, der Betrieb eines Wärmenetzes oder die Erzeugung von Wasserstoff.

Weniger das Thema Wasserstoff als das Thema Wasser bewegt so manchen bei der Bürgerversammlung. Ein Bürger will von Peter wissen, warum die Preise bei der Glöttgruppe in den vergangenen Jahren um 83 Prozent gestiegen seien. "Bei den Verbrauchsgebühren ist der Landkreis Dillingen schwabenweit auf dem zweiten Platz", ärgert sich der Bürger. "Ist das ein Fass ohne Boden?" Die Preiserhöhung sei zudem nicht transparent. Im Amtsblatt sei die mit Investitionskosten begründet worden, doch die rechtfertigten keine so starke Erhöhung.

Teures Straßenbauprojekt in Fultenbach

Laut Bürgermeister Peter berechnet eine Steuerkanzlei, welche Preise im Hinblick auf die Abschreibungen der Leitungen nötig seien. Zudem bewege man sich noch am unteren Rand der Preisspanne im Vergleich zu anderen Orten im Kreis Dillingen. Manche Leitungen müsse zudem beispielsweise die Gemeinde Holzheim erneuern. Andere gehörten der Glöttgruppe. "Manche Leitungen sind schon 100 Jahre alt", sagt Peter. Die Gemeinde wolle in diesem Jahr beispielsweise die Straße und Leitungen am Klosterberg in Fultenbach angehen. Das allein koste für die 300 Meter am Hang bereits 750.000 Euro.

Die Straßen sind ein Thema, was einige andere Bürger bewegt, die sich bei der Versammlung zu Wort melden. Wie es um die Sanierung der Garten- oder Waldstraße stehe. "Irgendwo muss man beginnen", sagt Peter. Man sehe pro Jahr rund eine Million Euro für die Straßen vor. Und die Maßnahme in Fultenbach verschlinge bereits einen Löwenanteil des Budgets. Hinzu kämen weitere Maßnahmen in der Römerstraße.

Die Römerstraße und ihre Sanierung jedenfalls erheitert den ein oder anderen Holzheimer. "Die Verkehrsinseln gab's wohl im Angebot", mutmaßt einer. Tatsächlich sind an mehreren Stellen zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Ortsausgang nach Eppisburg Querungshilfen entstanden. Das seien nun einmal die Bestimmungen bei solchen Projekten, wirft Peter ein. Bauherr sei der Freistaat. "Das tut nichts zur Sache, wer die Straße gebaut hat", ruft ein Bürger. Ein anderer ist weniger erheitert als alarmiert. Die Straße sei zwar "sehr gut gemacht", doch sie sei dennoch "fast eine Rennstrecke" zwischen Augsburger Straße und dem Ortsausgang nach Eppisburg. Eine andere Vorfahrtsregelung sei an der Augsburger Straße sinnvoll.

Wie können die Straßen in Holzheim sicherer werden?

Gegen eine solche habe man sich bewusst entschieden, sagt Peter. Zwar gab es Diskussionen um eine Änderung, also dass Fahrzeuge, die aus Richtung Augsburg kommen, vorfahrtsberechtigt sind. Den Plan hat man nach Informationen von Geschäftsstellenleiter Rainer Brenner verworfen. Zum einen wäre für die Neuregelung Grunderwerb nötig gewesen, zum anderen habe es Sicherheitsbedenken gegeben. Eine Verkehrsinsel, die den Verkehr bremsen solle, sei, so Bürgermeister Peter, aber in Richtung Eppisburg am Ortsausgang geplant.

Bremsen würde eine Bürgerin den Verkehr ebenfalls gern in der Nähe des Kindergartens. Oder zumindest übersichtlicher gestalten. Dort trifft um ein recht uneinsehbares Eck eine Tempo-30 auf eine Tempo-50-Straße. Doch Tempo 50 sei zu schnell und die Ecke Schulstraße/Gartenstraße könne am besten mit einem Spiegel sicherer gemacht werden, meint die Bürgerin. Rathauschef Peter verweist dabei auf die Polizei, die bei solchen Themen meist von Spiegeln abrate, weil sie "eine falsche Sicherheit" geben würden. Zudem müsse jeder Verkehrsteilnehmer eigenverantwortlich seine Geschwindigkeit anpassen. Nur, wenn man 50 fahren dürfe, heiße das nicht, dass das die Straßenverhältnisse auch erlauben.