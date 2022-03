Landkreis Dillingen

15:00 Uhr

Impfpflicht für bestimmtes Personal: Wer im Kreis Dillingen wie betroffen ist

Plus Wer gilt als vollständig geimpft? Was passiert, wenn sich Personal in Pflegeberufen im Kreis Dillingen nicht impfen lassen will?

Von Simone Fritzmeier

Seit Dienstag müssen nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen nachweisen, dass sie gegen Corona vollständig geimpft oder genesen sind. Wer das nicht kann, der muss mit Bußgeldern rechnen. Doch so schnell geht das wohl nicht. Im ersten Schritt müssen betroffene Einrichtungen das nicht-geimpfte Personal an das Gesundheitsamt Dillingen melden. Wie viele Personen sind denn gemeldet worden?



Dr. Uta-Maria Kastner: Die Einrichtungen melden ab Mittwoch, 16. März, die noch ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und solche, die keinen gültigen Genesenen-Status oder ein ärztliches Attest bezüglich einer medizinischen Kontraindikation vorgelegt haben. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Zahl genannt werden.

