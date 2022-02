Landkreis Dillingen

18:30 Uhr

Windkraft: So viel Potenzial steckt im Landkreis Dillingen

Plus Um die Energiewende zu schaffen, müssen im ganzen Land neue Windräder gebaut werden. Wie viel Potenzial steckt im Landkreis Dillingen? Und was ist mit dem Artenschutz?

Von Jonathan Mayer

Herr Barth, Deutschland muss den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion massiv ausbauen, um die Klimaziele zu erreichen und so seinen Beitrag zu leisten. Ein Weg dahin führt über die Windenergie. Unsere Karte basiert auf dem Energie-Atlas Bayern und zeigt die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in 160 Meter Höhe im Landkreis. Wie schätzen Sie mit Blick darauf das Windkraftpotenzial ein?



Dr. Hans-Jörg Barth: Das Potenzial ist da. Überall, wo die Karte rot-orange ist, können Windenergieanlagen wirtschaftlich betrieben werden. Wir haben vor zehn Jahren für jede Gemeinde im Kreis Potenzialanalysen gemacht. Nur war es so, dass kurz darauf die 10-H-Regel kam und sich in Bayern niemand mehr getraut hat, das Thema Windenergie anzugehen. Aber die Zeiten ändern sich. Aktuell ist wieder mehr Bereitschaft da, vor allem in der Bevölkerung. Jede Gemeinde kann für Flächen im Gemeindegebiet einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen und so die 10-H-Regel umgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen