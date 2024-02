Interview

"Wir sind eigentlich rundum zufrieden in Zöschingen"

Plus Altbürgermeister Norbert Schön, der jetzt 75. Geburtstag feierte, spricht über die Entwicklung seiner Gemeinde. Beim Bau des Windparks wurde er angefeindet.

Von Berthold Veh

Zehn Jahre ist es her, dass Sie als Zöschinger Bürgermeister in den Ruhestand getreten sind. Wie hat sich die kleinste Kommune im Landkreis Dillingen seitdem entwickelt?



Norbert Schön: Die Gemeinde Zöschingen hat sich unter meinem Nachfolger Tobias Steinwinter gut weiterentwickelt. Es wird sehr viel investiert. Die ganze Ortsdurchfahrt wird neu gemacht. Zöschingen hat auch eine neue Gemeindehalle, deren Sanierung noch in meiner Zeit geplant wurde. Die Gemeinde kann ihren Bürgern und Bürgerinnen viel Lebensqualität bieten.

Sie waren ab 1990 genau 24 Jahre lang Rathauschef in Zöschingen. Welche Projekte haben Ihnen am meisten bedeutet?



Schön: Der Bau des neuen Kindergartens in der Ortsmitte vor mehr als 25 Jahren war ein Meilenstein. Zöschinger Rentner haben sich da mit sehr viel Eigenleistung eingebracht. In der ehemaligen Raiffeisenbank haben wir einen Dorfladen etabliert. Die Rathaus-Räume im Obergeschoss des Gebäudes wurden komplett neu gestaltet. Zudem hat die Feuerwehr das einstige Lagerhaus bezogen. Wir haben in Zöschingen auch einen Windpark mit acht Windrädern, den größten im Landkreis Dillingen. Die Verwirklichung dieses Projekts war auch für mich persönlich nicht einfach, es gab viele Anfeindungen. Heute sieht man, dass dies ein richtiger Schritt war.

