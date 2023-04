"Room 61 Concerts" bietet eine neue Bühne für Musikschaffende

Plus Der Dillinger Musiker Robert Christa gibt Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, kleine Konzerte zu spielen. Diese werden gefilmt und auf YouTube veröffentlicht.

Der Dillinger Keyboard-Spieler Robert Christa, der unter anderem bei Jazziz und Intermezzo mitspielte, hat ein neues Projekt: "Room 61 Concerts". Bands haben die Möglichkeit, ihr eigenes Material mit professioneller Audio- und Videoproduktion für das Internet zu produzieren. Nun gab es erste Einblicke, wie die Produktion mit der ersten Band im Format Kilger abläuft. Diese besteht aus Gitarrenspieler Andreas Kilger aus Eppisburg und seinem Sohn Johann, der als King JoJo auch als Schlagzeuger von Power Station bekannt ist. Zusammen veröffentlichen sie auf ihrem Album "Frei" Songs aus einer Mischung aus Americana mit Kilgers Wurzeln im Blues, Rock und Reggae.

Die Mitglieder der Band haben für die Aufnahme einen kleinen Kreis aus Freunden und Familie dabei. Der dekorierte Raum erinnert an New Yorker Jazzkeller, die Wände zieren Bilder von Christas Idolen und seinen Errungenschaften. Mittig hängt stolz der Ausdruck von einer persönlichen Mail von Musiker Paul McCartney.