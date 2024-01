Das Dillinger Zentrum wird aufgewertet

Plus Die Neugestaltung der Königstraße wird die Aufenthalts-Qualität in der Stadtmitte steigern. Künftig könnte die "kleine Fußgängerzone" öfter eingerichtet werden.

Die Dillinger Königstraße ist ein Juwel. Und diesen Schatz sollte die Stadt noch mehr nutzen. Eine Fußgängerzone haben Bürger und Bürgerinnen in einer Umfrage vor einigen Jahren mehrheitlich abgelehnt. Jetzt gibt es aber zumindest an Sommerwochenenden eine "kleine Fußgängerzone" im Bereich bei der Sparkasse. Das Angebot in dieser Gastronomie-Zone wurde im zurückliegenden Sommer von vielen Besuchern und Besucherinnen der Innenstadt gerne angenommen.

Die Neugestaltung der Königstraße im Bereich zwischen Basilikastraße und Klosterstraße (Mitteltorturm) wird die Aufenthalts-Qualität im Dillinger Zentrum weiter steigern. Fußgänger, Radler und Autofahrer werden sich durch die Anhebung des Straßenniveaus auf einer Ebene befinden. Ohne das Kopfsteinpflaster dürfte der von Autos verursachte Lärm geringer werden. Menschen mit körperlichen Einschränkungen können diesen barrierefreien Abschnitt der Königstraße leichter begehen. Mit elektronisch steuerbaren Pollern soll die "Fußgängerzone" flexibler eingerichtet werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen