Der Landkreis Dillingen muss sich wandeln

Plus Mehr Bauland ist langfristig keine Lösung. Kommunen und Investoren müssen neue Wege gehen.

Die Welt ist im Wandel. Es gab eine Zeit, da blickte man im reichen Westen – und damit auch konkret hier, im Landkreis Dillingen – mit einer gewissen Gleichgültigkeit auf die Krisen dieser Welt. Denn sie waren immer abstrakt, weit weg von der eigenen Lebenswirklichkeit. Nun brechen gleich mehrere dieser Krisen ungebremst hinein in unseren Alltag. Sie haben gravierende Folgen für unseren Alltag, aber auch für langfristige Entscheidungen, die wir treffen müssen.