Die Entscheidung der Gundelfinger Bürgermeisterin verdient Respekt

Plus Miriam Gruß hat mit ihrer Ankündigung, nicht mehr fürs Bürgermeisteramt in Gundelfingen zu kandidieren, alle überrascht. Der Grund ist plausibel.

Es ist eine Entscheidung, die niemand auf der Rechnung hatte: Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß tritt bei der Wahl im März nicht mehr an. Damit überraschte die 46-jährige FDP-Politikerin sogar die Liberalen in der Gärtnerstadt. Miriam Gruß hat auf ihr Herz gehört und eine emotionale Entscheidung gefällt, die Respekt verdient. Die Mutter eines volljährigen Sohnes und einer siebenjährigen Tochter konnte die Anforderungen ihres Berufs und ihrer Familie nicht mehr unter einen Hut bringen. Das muss zu einem Nachdenken führen, was von einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister zu erwarten ist.

