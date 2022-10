Geplanter Baumarkt in Lauingen: Gut, dass was vorangeht

Plus Jahrelang ging nichts voran auf dem Gelände im Osten von Lauingen. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Für die Stadt bieten sich drei aussichtsreiche Chancen.

Die Freude war groß, als am Dienstagabend im Lauinger Stadtrat über die Zukunft des Geländes an der Dillinger Straße gesprochen wurde. Ein Bau- und Gartenmarkt soll entstehen. Und auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis das Projekt umgesetzt wird, bieten sich schon jetzt drei Chancen für die Stadt.