Nicht nur Kommunen im Kreis Dillingen müssen sparen

Plus Die Energiekosten explodieren, wir sind angehalten zu sparen. Und das fängt vor der eigenen Haustür an.

Was gibt es Schöneres, als an einem kalten Winterabend im Dezember einen Spaziergang zu unternehmen? Dick angezogen kann man an den herrlich dekorierten Schaufenstern unserer Einzelhändler und -händlerinnen vorbeischlendern, in den meisten Städten und Kommunen stehen auf markanten Plätzen beleuchtete Christbäume und in vielen Orten zieren Girlanden die Straßenzüge. Die Adventszeit ist besonders – vor allem besonders hell bei Nacht. Denn, das kann man nicht abstreiten, die vielen Lichter – ob weiß oder bunt – verleihen den Tagen bis Weihnachten einen Glanz, der zum Advent dazugehört. Aber ist das noch zeitgemäß?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen