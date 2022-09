Lauingen verleiht erstmals den Albertus-Kunstpreis

Zum Ende des Lauinger Kunstsommers wurde erstmals der Albertus-Kunstpreis verliehen. Die drei Siegerwerke regen zum Nachdenken an.

Mehrere Wochen standen in den Schaufenstern verschiedener Lauinger Geschäfte Kunstwerke aus, darunter Plastiken, Installationen und Gemälde. Nun durften sich drei Künstler und Künstlerinnen darüber freuen, bei der ersten Verleihung des Albertus-Kunstpreises ausgezeichnet worden zu sein. Für die Entscheidung waren der Jury verschiedene Kriterien wichtig.

Doch bevor diese verkündet werden kann, ist bis kurz vor Beginn noch fraglich, ob die Verleihung wie geplant auf dem Lauinger Rathausplatz oder doch im Foyer des Gebäudes stattfindet, denn dunkle Wolken ziehen über Lauingen. Schließlich werden die weißen Stehtische vor der Eingangstür aufgebaut, kurz vor Beginn fallen dann trotz der vielen gedrückten Daumen die ersten Tropfen. Aber "The Guitar Man" Volker Panitz, der auch das spätere Lichterfest musikalisch umrahmt hat, schafft es, den Regen zu vertreiben: Kaum lässt er Jimmy Cliffs Lied "I can see clearly now" mit der Textzeile "The rain is gone", übersetzbar in "Der Regen ist weg", spielen, hören die Tropfen tatsächlich auf.

Damit konnte die Preisverleihung beginnen, die Laudatio hielten die Kunstpädagogin Annette Frank vom Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen und der dritte Bürgermeister der Stadt, Dietmar Bulling. Dieser begrüßte insbesondere Alois Jäger als Vertreter des Bezirksrats sowie die aktuellen und ehemaligen Stadträtinnen und -rate. "Was für eine traumhaft schöne Kulisse, was gibt es schöneres?", stellt er die Frage ans Publikum. Deutlich habe er in den letzten Wochen den Wunsch der Lauingerinnen und Lauinger nach mehr Kunst und Kultur in der Stadt wahrgenommen. "Bisher ist dafür im Haushalt wenig Geld", bedauert er, man müsse da mehr für Lauingen tun. Dies sei auch eine Verpflichtung gegenüber Albertus Magnus. Weiter hofft Bulling, dass der Kunstpreis zwar zum ersten, aber nicht zum letzten Mal stattfindet und bedankt sich besonders bei dem Arbeitskreis und Annette Frank sowie bei Ulla Seeßle vom Quartiersbüro Lauingen für die Organisation und das Management.

Die Kinder sind die Hauptpersonen

Frank, die selbst Kunstpädagogin ist, freut sich neben der Ausstellung insbesondere über die Workshops für Kinder und Jugendliche, die im Rahmen des Kunstsommers stattgefunden haben. Einige der Kinder sind an diesem Abend anwesend und dürfen sich über einen besonderen Applaus des Publikums freuen. Bereits im Vorfeld der Verleihung macht Frank deutlich, wie wichtig Kunst für die Kinder und Jugendlichen ist: "Kunst eröffnet Denkräume!" Sie hat selbst einen Workshop geleitet und erzählt, wie schnell die Kinder in der Kunst versinken können. In ihrer Ansprache nennt sie diese deshalb die Hauptpersonen, denn "ihr seid Lauingens Zukunft". Die Werke aus den Workshops können, ebenso wie die Gewinner des Kunstpreises, im ehemaligen Tedi noch bis zum 26. September bestaunt werden. Auch ein Spaziergang zum JuCa lohne sich, denn dort entstanden ebenfalls in einem Workshop tolle Graffitis, erzählt die Kunstpädagogin weiter.

Die Stadt Lauingen stellt insgesamt ein Preisgeld von 1500 Euro zur Verfügung. "Das ist viel für eine kleine Stadt, wir schätzen das sehr wert", betont Frank. Weitere 250 Euro für den Sonderpreis kommen von dem AK selbst. Einen Tag lang sei die Jury, alle Werke abgegangen. Entscheidend war neben der handwerklichen Ausführung der subjektive Zugang als Teil der Ästhetik. Auch, wie innovativ das Kunstwerk ist, spielte eine Rolle.

Lesen Sie dazu auch

Die Siegerwerke regen zum Nachdenken an

Über den Sonderpreis darf sich Johannes Martin Bauer mit seiner Installation "Appellativ" freuen. Die Begründung der 5-köpfigen Jury trägt Frank vor. Bestehend aus verschiedenen Sätzen wie "Für wen mache ich das eigentlich?", eine Frage sie sich selbst in den letzten Wochen öfters gestellt habe, wie sie scherzt, werde die betrachtende Person fragend zurückgelassen. "Solche Fragen hat jeder, sie sind vielleicht unangenehm, regen a zum Nachdenken an." Diese gesellschaftliche Komponente habe die Jury überzeugt.

Der zweite Preis ging an die noch sehr junge Künstlerin Emilia Gruscka mit ihrem Acryl-Gemälde "Wahrnehmung-zwei Seiten". EIne Szene stellt eine Gruppe an Menschen da, die die Betrachtenden direkt anzuschauen scheint. "Man fühlt sich kritisiert, klein", erläutert Frank. Die zweite Szene steht dazu im Kontrast: "Die Personen scheinen mehr mit sich selbst und in sich beschäftigt zu sein." Es zeige die Bandbreite menschlicher Verletzlichkeit. Als dritte Gruppe, so Frank weiter, kann man die beschauende Gruppe sehen, die sich fragen muss: "Wen fokussiere ich? Schein oder Sein?" Eine Frage, so scherzt sie weiter, die zu Lauingen passe. Gruschka darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen.

Den ersten Preis der ersten Verleihung des Albertus-Kunstpreises erhielt Kerstin Anspann-Bexkens für die Keramik "Menschenwürde". Frank beschreibt das Werk so: "Drei filigrane Keramikköpfe, die an Blumenköpfe erinnern, die Schicht für Schicht abblättern." Damit werde ein Zerfallsprozess dargestellt, die äußere Hülle lege den Blick frei auf innere Verwirrungen. "Man bleibt betroffen zurück", zieht die Kunstpädagogik ein Fazit. Das Werk besteche zudem durch seine vielfältige Ästhetik.

Eine Fortsetzung des Kunstsommers?

Damit endet der Kunstsommer in Lauingen für dieses Jahr. Die Resonanz sei gut gewesen. "Ich habe viele Telefonanrufe mit konkreter Rückmeldung bekommen", erzählt Frank noch vor der Verleihung. Auch das Feedback der Hausbesitzer sei durchweg positiv gewesen. Diese seien etwa von der Ästhetik angetan gewesen, mit der die ansonsten häufig leeren Schaufenster gefüllt waren. Die weißen Leinwände, die den Hintergrund für die Werke bildeten, dürfen die Hausbesitzer deshalb behalten, wenn sie wollen, erzählt Frank. Im Büro "wir ingenieure" stehen die Werke selbst noch einige Zeit, auch wechselnde Ausstellungen könnte man sich dort vorstellen.

Ob und wie es mit dem Kunstsommer im nächsten Jahr weitergeht, ist noch unklar. "Wir wollen gern mit der Stadt in den Austausch gehen", meint die Kunstpädagogin. Dieses Jahr habe der AK Lebenwertes Lauingen alles in Ehrenamt geleistet. Die "Manpower", wie sie sagt, stellte die AK auf jeden Fall weiter zur Verfügung. Sie könne sich außerdem vorstellen, dass der Kunstsommer in anderer Form wiederkommt.