Die Grünen nominieren Constantin Jahn als Landtagskandidat

Plus Die Grünen im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen haben ihre Kandidaten für den Landtag und den Bezirkstag gewählt. Zuvor war überraschend ein Gegenkandidat aufgetreten.

Der neue Landtagskandidat der Grünen für den Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen ist nach seiner Nominierung sichtlich erleichtert. Constantin Jahn sagt: "Ich bin unglaublich glücklich. Es ist ein großer Erfolg, in der Heimat kandidieren zu dürfen." Die Woche vor der Aufstellungsversammlung im Dillinger Colleg war Jahn angespannt. Vor der Wahl hatte sich der Dillinger Kreisvorstand der Grünen einstimmig für den Gundelfinger Jahn als Landtagskandidat ausgesprochen. Doch es kam unerwartet Spannung auf, als sich Joachim Schimming, Marktgemeinderat in Dinkelscherben, ebenfalls für den Posten bewarb.