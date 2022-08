CSU-Analyse zur verlorenen Landratswahl: Woran hat's gelegen?

Der CSU-Kreisvorsitzende sieht bei der Wahl einen Heimatbonus für Dillingens neuen Landrat Markus Müller. 50 Jahre nach der Gebietsreform überrasche ihn das.

Mit mehr als elf Prozentpunkten Vorsprung gewann Markus Müller Ende Mai die Stichwahl zum Landrat. Der Freie Wähler zog damit ins Dillinger Landratsamt ein. In der Kreis-CSU hallt die verlorene Wahl nach. Wie Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Georg Winter nun in einer Pressemitteilung erklärt, wurde die Wahl noch einmal in einer Klausursitzung analysiert.

Mit dabei waren die Ortsvorsitzenden, Vertreter der Jungen Union, der CSU-Kreisvorstand und seine Arbeitsgemeinschaften. "In der Aussprache dankte Vize-Landrat Alfred Schneid Bürgermeister und Kreisrat Christoph Mettel für seinen vorbildlichen Einsatz sowie allen, die den Landratsbewerber unterstützt hatten", teilt Winter knapp mit. Auf Nachfrage unserer Redaktion bescheinigt der Kreisvorsitzende Markus Müller einen "Heimatbonus".

Christoph Mettel sei ein "guter Kandidat gewesen, ein sehr guter". Am Ende habe aber den Unterschied gemacht, dass Müller in seiner Heimatstadt Wertingen hohe Zustimmung erfahren habe. Und auch die Wahlbeteiligung sei im Zusamtal höher gewesen als im restlichen Landkreis. Die beiden Vorteile, so Winter, hätte man als CSU nur ausgleichen können, wenn man selbst einen Kandidaten aus dem Zusamtal gehabt hätte. Selbst viele Wertinger CSU-Parteimitglieder hätten für Müller gestimmt, weil er aus ihrer Stadt kommt. Dass 50 Jahre nach der Gebietsreform noch ein solches regionales Bewusstsein vorherrscht, so Winter weiter, habe ihn überrascht.

Doch in der CSU blickt man auch nach vorn: Am 25. März wird die schwäbische Liste für Landtag und Bezirkstag nominiert. Zuvor wird im Stimmkreis die Weichenstellung erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung. Im Herbst sind die Ortsverbände aufgefordert, die Jahresversammlung durchzuführen und dabei die Delegierten für die Kreisebene zu wählen. Wenn diese feststehen, können die Vertreter für die Stimmkreisversammlung Augsburg–Land Nord und Kreis Dillingen gewählt werden. Diese wird dann die Nominierungen für Landtag und Bezirkstag vornehmen.

Ob Winter selbst wieder kandidieren wird, lässt er auf Nachfrage offen. Er werde sich ein Jahr vor der Wahl, also im Oktober, dazu äußern. "Das habe ich noch nie anders gehandhabt", sagt er. Auch, ob eine Entscheidung schon gefallen sei, lässt er offen.

Folgende Termine für das nächste Halbjahr wurden bei der Klausur festgelegt: Samstag, 1. Oktober, Feier zum Tag der Deutschen Einheit mit Serap Güler, MdB, in Lauingen. Im November findet eine Informationsfahrt mit dem Stimmkreisabgeordneten nach Augsburg statt, am Sonntag, 18. Dezember, findet das Adventskonzert um 17 und 19 Uhr statt. Das traditionelle Fischessen ist in Finningen am 24. Februar 2023. (AZ/mayjo)