Dicke Brummer im Garten? Dann rufen Sie die Hummelhotline an!

Der Bund Naturschutz, Kreis Dillingen, ruft zum Mitmachprojekt auf. Bis Ostermontag gilt: Schauen Sie genau hin.

Sie möchten lernen, die hübschen Hummeln im Garten besser zu unterscheiden? Kein Problem: Der Bund Naturschutz ruft auch in diesem Jahr wieder zur Mitmachaktion Hummelhotline auf. Das Mitmachprojekt zusammen mit dem Institut für Biodiversitätsinformation e. V. (IfBI) läuft von Frühlingsanfang bis Ostermontag. Mitmachen bei der BN-Hummelhotline ist ganz einfach: Über WhatsApp können Fotos von Hummeln mit Postleitzahl und Funddatum an die 0151/18460163 geschickt werden. Das Expertenteam des IfBI bestimmt umgehend die jeweilige Hummelart und sendet eine Antwort zurück. Letztes Jahr beteiligten sich 1200 interessierte Hummelfreunde und -freundinnnen.

Eifrige Hummeln in den Blüten

"Mit dem Frühlingsbeginn am 20. März startet das bayernweite Mitmachprojekt Hummelhotline. Ziel des Projektes ist es, mehr über die verschiedenen Hummelarten in Bayern zu erfahren und die Menschen für die Natur vor der Haustür zu begeistern", so Thomas Hefele stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Dillingen. Hummeln gehören zu den Wildbienen.

Insgesamt gibt es in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten, aber nur sieben können wir häufig in unseren Gärten beobachten. Aufgrund der warmen Temperaturen sind bereits einige Hummeln eifrig an den Blüten unterwegs – der perfekte Zeitpunkt, um die Leitung der Hummelhotline wieder zu öffnen. "Zum Mitmachen braucht es eigentlich nur ein Handy mit Fotofunktion und WhatsApp", erklärt Hefele in einer Pressemitteilung. "Je mehr typische Hummelmerkmale auf den Fotos abgelichtet sind, desto schneller kann das Hummel-Expertenteam die Art bestimmen."

Kennen Sie die Kuckushummel?

Letztes Jahr beteiligten sich rund 1200 Menschen und schickten über 3200 Fotos zur Artbestimmung. Insgesamt wurden 1500 fleißige Hummeln abgelichtet und durch das Hummel-Expertenteam am Standort Ebern bestimmt. Auf Platz eins der am häufigsten gemeldeten Hummelarten landete mit großem Abstand die Erdhummel (606 Tiere), danach folgten Wiesenhummel (252) und Steinhummel (197). Die Ackerhummel musste sich mit Platz vier (196 Tiere) zufriedengeben und auf den Plätzen fünf und sechs landeten Garten- (119) und Baumhummel (96). Weitaus weniger häufig wurden Kuckuckshummeln (Platz sieben), Bunte Hummeln (Platz acht) und Veränderliche Hummeln (Platz neun) entdeckt.



Über 110 Hummeln konnten leider nicht bestimmt werden. "Das kann an der Qualität der Fotos liegen oder auch daran, dass einige Hummelarten sich äußerlich sehr ähneln. Besonders schwierig ist die Bestimmung der sogenannten Kuckuckshummelarten, die häufig mit den Wirtsarten verwechselt werden", so Hefele. Neben den Hummelbildern wurden den Experten im vergangenen Jahr auch Fotos von anderen Wildbienenarten oder besonders flauschigen Fliegen zugeschickt, wie etwa von der gehörten Mauerbiene oder von Wollschwebern. "Verwechslungen sind nicht schlimm! Dafür gibt es dieses Projekt. Nur wer sich mit den verschiedenen Arten beschäftigt, verbessert sein Wissen", begründet der Naturschützer. (AZ)

