Die Dillinger Kletterhalle lockt zahlreiche Besucher an

Die Sektion Dillingen des Alpenvereins zieht Bilanz und ehrt treue Mitglieder. Die Beiträge werden moderat erhöht. Wegewart Gottfried Baumann nimmt Abschied.

Zur Jahresmitgliederversammlung der Sektion Dillingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) trafen sich Bergsportbegeisterte im IBL in Lutzingen. Nach der Entlastung des Vorstands beschloss die Versammlung laut Pressemitteilung eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Diese wurde erforderlich, da der Hauptverband seine Beiträge aufgrund gestiegener Kosten erhöht und diese Erhöhung nun „weitergegeben“ wird. Weiter erfolgten Berichte zur Ausbildung und absolvierten Weiterbildungen. Zurzeit gibt es 19 aktive Tourenleiter und elf weitere absolvieren eine Ausbildung/Weiterbildung oder Zusatzqualifikation.

Besonders erwähnenswert ist die Verabschiedung des Wegewarts Gottfried Baumann, der zusammen mit seiner Frau Hilde und dem Team mehr als 15 Jahre die Wanderwege in Österreich, für die die Sektion Dillingen verantwortlich ist, vorbildlich instandgehalten, ausgebessert beziehungsweise nach dem Winter teils neu angelegt hat. Für diesen enormen Arbeits- und Zeitaufwand wurde ihm großer Dank ausgesprochen. Zahlreiche Besucher haben im vergangenen Jahr an etwa 150 regulären Öffnungstagen die verschiedenen Kletterrouten in der Dillinger Kletterhalle bezwungen.

Wie gewohnt, wurden die Jubilare geehrt: Werner Hilger ist bereits seit 70 Jahren Mitglied, vier Personen erhielten die Ehrung für 60 Jahren Mitgliedschaft, weitere vierzehn für 50 Jahre, 14 Personen für 40 Jahre und zehn für 25 Jahre.

Abschließend wurden Bilder verschiedener Veranstaltungen und Abteilungen, unter anderem des „Nordschwabenbusses“ (ein Pilotprojekt aus dem Jahr 2022) gezeigt. Die Sektionen Dillingen, Donauwörth und Nördlingen charterten auch im Jahr 2023 gemeinschaftlich einen Bus und fuhren ins Oberjoch, wo verschieden schwere Kletter- und Wandertouren angeboten wurden. Da der „Nordschwabenbus“ ein voller Erfolg war, wird heuer eine Tour nach Berwang/Tirol angeboten.

Wegewart Gottfried Baumann wurde bei der Verabschiedung für seinen Einsatz gedankt: (von links) Hilde Baumann, Gottfried Baumann und Vorsitzender Sebastijan Lokar. Foto: Josef Wiehler

Das gute Miteinander mit den Nachbarsektionen zeigt sich auch dadurch, dass am 14. April eine Gemeinschaftswanderung mit der Sektion Nördlingen „Auf dem Neandertalerweg durchs Lonetal“ angeboten wird. Nachdem im vergangenen Jahr eine Kombinationstour Bergwandern und Klettersteige gut angenommen worden ist, findet auch heuer wieder eine Drei-Tages-Kombinationstour statt. Und die Mountainbiker wollen mit Gravel Bike Touren neue „Radler“ anlocken. (AZ)