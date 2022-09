Die Dillinger Klinik für Frauengesundheit stellt sich vor

Beim Tag der Familie am Samstag präsentiert sich der neue Dillinger Chefarzt Jan Olek. Und die Hebammen zeigen den Kreißsaal, mit dem sie neue Wege gehen.

Offiziell zum 1. September 2022 hat Jan Olek nun die chefärztliche Leitung der Klinik für Frauengesundheit der Kreisklinik St. Elisabeth in Dillingen übernommen (wir berichteten). Gleichzeitig startet in diesem Herbst das Pilotprojekt "Hebammen-geleiteter Kreißsaal" an der Dillinger Kreisklinik. Anlässlich dieser Ereignisse öffnet am Samstag, 24. September, ab 10 Uhr das Familienzentrum am Kreiskrankenhaus die Türen.

Es wird großen Wert auf ganzheitliche Behandlungskonzepte gelegt

Die Öffentlichkeit und vor allem die werdenden Eltern und Familien können sich an diesem "Tag der Familie" vom neuen Team detailliert über die künftige Ausrichtung der Abteilung und das medizinische Leistungsspektrum der Geburtshilfe und Gynäkologie informieren lassen. Die Mitarbeitenden legen laut Pressemitteilung großen Wert auf ganzheitliche Behandlungskonzepte, bei der die Patientin im Mittelpunkt steht und eine Behandlung und Betreuung aus einer Hand erfährt.

Das Team, bestehend aus Ärzten, Hebammen und Pflegefachkräften, lädt am Tag der Familie dazu ein, das vielfältige Angebot und die neuen Räumlichkeiten des Familienzentrums in aller Ruhe kennenzulernen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit Grußworten von Landrat Markus Müller, Oberbürgermeister Frank Kunz und Hebammensprecherin Isabel Heigl. Um 10.30 Uhr stellt sich das geburtshilfliche Team vor, Chefarzt Jan Olek spricht um 11 Uhr über das Thema "Unsere geburtshilfliche Philosophie - sanft und sicher". Um 11.30 Uhr präsentiert sich die Hauptabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe unter dem Motto "Auf Bewährtes setzen und Neues wagen". Dr. Susanne Nusser referiert um 13.30 Uhr über das Thema "Erste Hilfe für Babys und Kinder". Dr. Andreas Weins spricht um 15 Uhr. "Kinderhaut ist besonders", lautet der Titel des Vortrags.

Es gibt Führungen durch den Hebammen-geleiteten Kreißsaal

Neben dem breiten Programm an Vorträgen und Informationsständen rund um die Themen zur Frauengesundheit im Foyer werden auch Kreißsaalführungen unter der 3G-Regel und Voranmeldung unter www.donauhebammen.de in kleinen Gruppen von jeweils maximal zehn Paaren angeboten. (bv)

