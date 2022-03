Landkreis Dillingen

Extreme Spritpreise: Kommt es vermehrt zu Diebstählen im Kreis Dillingen?

Plus Die Spritpreise sind so hoch wie noch gar nie. Die Polizei Dillingen gibt Tipps, wie Fahrzeuge gesichert werden können.

Von Simone Fritzmeier

Wer tanken will, dem wird derzeit schlecht. Die Spritpreise sind so hoch wie - Folgen des Ukraine-Krieges. Ist es deshalb im Landkreis Dillingen zu mehr Dieseldiebstählen gekommen?



Katharina von Rönn: Gerechnet von 1. Januar 2021 bis jetzt wurden insgesamt 13 Fälle von Treibstoff-Diebstählen im Bereich der Polizei Dillingen angezeigt. In den meisten Fällen waren davon Lkws und Baustellen-Fahrzeuge betroffen. Die Tatzeiträume ziehen sich dabei über das ganze Jahr und werden vorwiegend an Örtlichkeiten vorgenommen, an denen Fahrzeug in schlecht einsehbaren oder abgeschiedenen Örtlichkeiten abgestellt waren.

