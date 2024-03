Fahrlässigkeit eines Landwirts wird Rollerfahrer zum Verhängnis

Plus Ein 54-Jähriger wendet seinen Traktor mit einem fast 30 Meter breiten Spritzgestänge und bringt einen 60-Jährigen zu Fall. Nun steht er in Dillingen vor Gericht.

Der 20. Juni 2023 ist ein warmer Sommertag. Auf der Landstraße zu einem Ortsteil einer Gemeinde im östlichen Landkreis Dillingen ist ein Rollerfahrer unterwegs. Plötzlich blockiert ein Gestänge aus Metall die gesamte Straße. "Wie eine Wand", sagt der 60-Jährige vor dem Dillinger Amtsgericht. Der Rollerfahrer stürzt, er hat zu diesem Zeitpunkt etwa 60 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho. Als der Mann auf dem Boden aufkommt, wird seine Haut aufgeschürft, seine Wirbelsäule verletzt und sein Kiefer bricht.

"Es ging so schnell", sagt der Rollerfahrer. Der Verletzte wird ins Uniklinikum Augsburg gebracht, dort diagnostizieren die Ärzte auch noch einen Leberriss. "Dann hieß es für mich vier Monate lang Brei essen." Bei der "Wand" aus Metall handelt es sich um das Spritzgestänge eines Traktors. Dessen Fahrer sitzt jetzt auf der Anklagebank im Dillinger Amtsgericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: fahrlässiger gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit fahrlässiger Körperverletzung.