Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Klinik-Chefin Sonja Greschner: "Es ist nicht so, dass wir gewartet haben"

Plus Die Kliniken im Kreis Dillingen müssen einen strikten Sparkurs fahren. Geschäftsführerin Sonja Greschner spricht im Interview darüber, was sich nun für die Menschen in der Region ändert.

Von Christina Brummer

Frau Greschner, wie geht es Ihnen?



Sonja Greschner: Sehr gut, danke!

Die Zeit für die Kreiskliniken ist turbulent. Der Landrat schätzt, dass das Defizit der beiden Häuser in diesem Jahr von bislang zwölf auf 15 Millionen Euro steigen könnte. Eine große Summe. Gleichzeitig steigen auch in anderen Bereichen, für die der Kreis zuständig ist, die Kosten. Wie ist die Stimmung in den Kliniken?



Greschner: Natürlich ist die Situation das Diskussionsthema Nummer eins. Die Krankenhäuser sind in der Region tief verwurzelt. Wir haben auch, nachdem das neue Medizinkonzept im Kreistag und im Aufsichtsrat beschlossen worden ist, sofort unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert. Wir wollen gemeinsam mit ihnen diesen Weg gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

