Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

So steht es um den Sommer-Endspurt an den Badeseen im Kreis Dillingen

Plus Der Sommer geht zusammen mit den Ferien in die Schlussphase. Doch wie steht es am Ende der Badesaison eigentlich um die Seen im Kreis Dillingen?

Von Christina Brummer

Der August neigt sich seinem Ende und mit den Temperaturen steigt nicht nur im Freibad, sondern auch an vielen Badeseen im Kreis die Zahl der Badegäste. Je wärmer die Außentemperatur, desto mehr setzt das aber auch der Wasserqualität in den Badeseen zu. Im Silbersee bei Rettenbach im Kreis Günzburg etwa wurden Blaualgen festgestellt. Dort gilt seither: Baden auf eigene Gefahr. Doch wie steht es um den Badespaß im Kreis Dillingen? Können wir, bis der Herbst kommt, noch mal bedenkenlos reinspringen?

Mehrere Badeseen werden im Kreis Dillingen regelmäßig auf ihre Wasserqualität hin untersucht. In der Sommersaison geschieht das bei den ausgewiesenen Seen einmal pro Monat. Dazu gehören der Auwald-See, der Gartnersee und der Wünschsee. Doch auch andere Gewässer werden regelmäßig getestet. Zuletzt beprobt wurden die drei ausgewiesenen Seen laut Gesundheitsamtsleiterin Uta-Maria Kastner am 16. August. "Die Ergebnisse stehen noch aus, wir haben aber keinen Anlass zur Besorgnis", sagt Kastner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

