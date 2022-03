Landkreis Dillingen

TikTok-Challenge: Jugendliche randalieren absichtlich in Schulen im Kreis Dillingen

Plus "Devious Lick" heißt ein Aufruf bei TikTok. Schülerinnen und Schüler beschädigen absichtlich Schulen. Das reicht von Kot verschmierten Fenstern bis hin zu Lagerfeuern.

Von Simone Fritzmeier

Immer wieder kommt es zu Sachbeschädigungen an Schulen im Landkreis Dillingen. Von Vandalismus ist vereinzelt die Rede. Seit geraumer Zeit gibt es eine sogenannte TikTok-Challenge, die die jungen Leute regelrecht dazu aufruft, Schaden an ihren Schulen anzurichten. Stimmt das?



Katharina von Rönn: Die TikTok-Challange heißt „Devious Lick“ und ist bekannt. Es kam weltweit aufgrund des Aufrufs zu teils massiven Beschädigungen an Schulinventar. Durch den Betreiber der Plattform wurden daraufhin etliche Videos gelöscht.

