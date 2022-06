Landkreis Dillingen

Welche Fußballmannschaft aus dem Kreis Donau spielt wo und gegen wen?

Plus Die vorläufige Einteilung im Kreis Donau für die neue Saison steht. Von Aufsteigern, Absteigern und einem Verein aus dem Zusamtal, der gegen seinen Willen umgruppiert wird.

Von Günther Herdin

Insgesamt 19 Spielklassen gibt es in der Saison 2022/23 im Fußball-Kreis Donau. Von den Kreisligen West und Nord hinunter bis zur Reserverunde in der A-Klasse West III. Am vergangenen Wochenende hat der schwäbische Bezirksspielausschuss die vorläufige Klasseneinteilung bei einer Tagung in Steppach (Landkreis Augsburg) abgesegnet. Vereine, die mit ihrer Zuordnung nicht einverstanden sind, haben noch bis zum kommenden Wochenende Zeit, Einspruch einzulegen. „Es kann also durchaus noch passieren, dass Änderungen durchzuführen sind“, informiert Kreisspielleiter Wolfgang Beck.

