Das Dampftreffen am Wasserturm in Lauingen findet wieder statt

Schon nächstes Wochenende ist das Dampftreffen am Wasserturm in Lauingen. Unter anderem wird eine Maschine zu sehen sein, die 100. Geburtstag feiert. Und einiges mehr.

Auch in diesem Jahr erwarten die Besucherinnen und Besucher des E-Parks in Lauingen besondere Highlights: Das internationale Dampftreffen findet Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni rund um den Wasserturm statt. Teilnehmer und Besucherinnen kommen aus ganz Deutschland, Schottland und dem europäischen Ausland. Auch namhafte und bekannte Marken wie Wilesco stellen an diesem Wochenende aus, teilt der Veranstalter E-Park mit. Die Besucher dürfen nicht nur historische Technik im Original und Modell unter Dampf erleben, sondern vor allem Livebetrieb, Vorführungen und Mitfahrten. Die Fowler-Straßenlokomotive D5 feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag.

Der Veranstalter verspricht eine Zeitreise zurück in die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts. Auch im Gebäude des E-Parks Lauingen verrichteten früher Dampfkessel und Dampfmaschinen ihren Dienst, um Strom für die Stadtbeleuchtung zu produzieren. Diese ursprüngliche Widmung der ehemaligen Stadtwerke wird im Exponeum und dem großzügigen Freigelände anschaulich gemacht. Rund um den E-Park hat sich in den vergangenen Jahren eine besondere Szene für Straßen-, Schienen- und Stationärdampf gefunden. Die Faszination, aus Feuer und Wasser Dampf zu entwickeln und diesen in Kraft und Bewegung umzusetzen, wurde schon in der Antike erkannt. Die archimedische Dampfkanone gilt als erste belegte Anwendung der Dampfkraft. Heute noch werden die Turbinen in Kraftwerken mit Dampf betrieben, so antiquiert ist diese Technik also gar nicht und ohne sie wäre die erste industrielle Revolution nicht denkbar gewesen.

Auch Großmodelle werden zu sehen sein

Anfang Juni können sich Familien und Fachpublikum der Faszination Dampf hingeben. Das „Dampftreffen am Wasserturm“ bringt Enthusiasten, historische Originale und beeindruckende Modelle zusammen. Dass nicht nur „kalt“ abgestellte Exponate gezeigt werden, kennen die Besucher der Vorjahre bereits. Ob Schienen-, Straßen- oder Stationärdampf, jeder Teilnehmer wird die Begeisterung dafür gerne teilen. Nebst Lokomobilen, Dampfwalzen und Dampflastwagen gehören dazu auch originalgetreu nachgebildete Großmodelle von Eisenbahnen, die auf den Gleisanlagen des E-Park-Geländes ihre Runden drehen.

Bei den meisten Gespannen und Zügen können die Besucher auch mitfahren und so die Technik hautnah erfahren. Die Fowler-Zugmaschine von 1924 feiert ihren 100. Geburtstag und dreht mit einem Aufsitzwagen ihre Runden. Gelegentliche Ausfahrten ins Umland und die Stadt sorgen für zusätzliche Programmhighlights. Dass dies ein Erlebnis für die ganze Familie ist, ist Carmen Krug vom E-Park Lauingen wichtig. Natürlich übernimmt das E-Café die ganztägige Bewirtung.

Die Veranstaltung kann bei jedem Wetter stattfinden, es gibt genügend überdachte Bereiche. Für Erwachsene kostet das Tagesticket fünf Euro, Kinder drei Euro, die Fahrattraktionen und der Eintritt in das Museum sind im Preis inbegriffen. Parkplätze sind vor Ort vorhanden, der Zugang ist nur über Tor 2, Riedhauser-Straße 60 möglich. Das Dampftreffen am Wasserturm findet jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Programm und Infos unter: www.eepark.eu (AZ)