Deutz-Fahr in Lauingen: Firma aus NRW übernimmt Vertriebsverantwortung

Das Lauinger Unternehmen teilt mit, dass das erfahrene Landtechnikunternehmen Steinhage nun mit an Bord ist. Was das für den Standort bedeutet.

Deutz-Fahr in Lauingen startet mit einem Paukenschlag ins neue Jahr – so steht es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Seit 1. Januar habe das traditionsreiche Landtechnikunternehmen Steinhage mit Sitz in Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen die Vertriebsverantwortung für Deutz-Fahr in der Region. Die Firma Steinhage sei seit fast 100 Jahren in der Landtechnik aktiv und heute mit 35 Mitarbeitern eine Institution in der Region und für höchsten Kundenservice bekannt, heißt es weiter.

Auch Firmen wie Kuhn oder Horsch sind im Portfolio von Steinhagen

Neben Deutz-Fahr habe das Unternehmen unter anderem Horsch, Kuhn, Müthing, Dücker, Rabe, Kröger, Stoll, Tajfun und weitere namhafte Hersteller im Portfolio. "Wir sind sehr froh, mit der Firma Steinhage einen starken und sehr serviceorientierten Partner in der Region gefunden zu haben. Wir haben zwar in den umgebenden Gebieten starke Partner, aber hier vor Ort waren wir aktuell kaum vertreten", so Jens Schroers, Vertriebsleiter Nord bei Same Deutz-Fahr.

Deutz-Fahr produziert PS-starke Traktoren in Lauingen

"Für uns ging es darum, unseren Kunden insbesondere im oberen PS-Bereich Traktoren bieten zu können, die qualitativ hervorragend und technisch auf dem neusten Stand der Technik sind. Das ist uns mit der Partnerschaft gelungen, zusätzlich haben wir nun ein noch weit größeres Traktorenangebot, sodass wir noch mehr Kundengruppen in der Region bedienen können", sagt Karsten Steinhage, Geschäftsleitung Steinhage Landtechnik GmbH & Co., in der Pressemitteilung. (AZ)

