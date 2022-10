Lauingen

Heftige Boxkämpfe und heiße "Feuerstühle" in Lauingen

Der Lauinger Thaiboxer Patryk Kedzierski (links) kämpfte am Samstagabend in der Lauinger Stadthalle gegen den Hamburger Finn Masurat um die deutsche Meisterschaft.

Plus Roland Steinle hat am Wochenende mit vielen Helfern ein großes Event in Lauingen auf die Beine gestellt. Ein Meisterschaftskampf im Thai-Boxen nimmt ein unvorhergesehenes Ende.

Von Horst von Weitershausen, Harald Paul, Horst von Weitershausen, Harald Paul, Berthold Veh Artikel anhören Shape

Unternehmer Roland Steinle ist bereits am Sonntagvormittag ziemlich heiser. Der Vorsitzende des Thaiboxclubs Rayong Lauingen hat mit etwa 40 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen am Wochenende in und vor der Stadthalle eine Großveranstaltung auf die Beine gestellt. Beim sogenannten "Face2Face"-Event können Hunderte von Besuchern und Besucherinnen nicht nur die Faszination des Thaiboxens erleben, sondern viele andere Attraktionen genießen. "Eigentlich wollte ich Boxkämpfe ausrichten", sagt Steinle gegenüber unserer Redaktion. Von der Stadt Lauingen habe er aber nur eine Genehmigung für eine Marktveranstaltung erhalten. Und so gibt es am Samstag und Sonntag einen "Gemischtwarenladen" - von spektakulären Fights über Tattoo-Stechereien bis zur Harley-Davidson- und American-Cars-Ausstellung. Nicht zu vergessen die Auftritte vieler anderer Beteiligter, unter anderem der Rockband Impact und des Kettensägers Dennis Indra, der beispielsweise mit seinem Gerät einen Baumstamm in einen Adler verwandelt.

