In der alten Wäscherei in Lauingen ist jetzt ein Optiker-Geschäft

Was haben ein gelbes Sofa, ein Esstisch und eine VR-Brille gemeinsam? Es ist das etwas andere Konzept in der "Brillen Lounge". Inhaberin Johanna Hansmeier eröffnet am Freitag.

Endlich kommt wieder Leben in der früheren Wäscherei Frey in Lauingen. Johanna Hansmeier eröffnet im Gebäude in der Herzog-Georg-Straße am Freitag ein neues Augenoptiker-Geschäft. Und für ihre "Brillen Lounge" hat sich sich ein besonderes Konzept überlegt. Sie erklärt: "Wir wollen eher ein gemütliches Wohnzimmer-Feeling". Unterstützung bekommt die junge Unternehmerin dabei von ihrem Partner Danny Herrmann. So soll bei ihr im Geschäft - neben den Kunden und den Brillen - vor allem eines im Mittelpunkt stehen: ein senfgelbes Sofa. Beraten wird am Esstisch und mit Hilfe einer VR-Brille sollen die Menschen ihre Sehkraft testen.

Neuer Optiker in der früheren Wäscherei Frey in Lauingen

In der Brillen-Lounge soll nicht nur die Optik stimmen. Auch die Qualität der Produkte, sagt Hansmeier. Sie erzählt, dass sie bei den Brillen nur ausgewählte Marken hätten, die auch nicht unbedingt bekannt seien. Darunter unter anderem die Marke Sea2See, die recycelte Brillen herstellt. "Aber keine Angst", verspricht Partner Herrmann, die Brillen seien preislich im Rahmen und er ergänzt: "Jeder sollte sich eine Brille leisten können." Das Angebot reiche dabei von Kinderbrillen mit Motiven von Anna und Elsa aus "Die Eiskönigin" über Sport- und Sonnenbrillen bis zu Erwachsenenbrillen. Außerdem werde es in der Brillen-Lounge neueste Technologie geben, sagen die Geschäftsführer. Mithilfe einer VR-Brille können etwa individualisierte Gleitsichtgläser erstellt werden, erklärt Hansmeier. Das funktioniere durch eine Simulation, in der man mit einem Aufzug bis auf ein Hausdach fahre und dort Vögel beobachte. Dabei werde untersucht, ob entweder mehr der Kopf oder die Augen selbst bewegt werden.

Am Wochenende ist die Eröffnung der "Brillen Lounge"

Johanna Hansmeier hat vor ihrer Selbstständigkeit in Lauingen in anderen Optiker-Filialen gearbeitet und teils auch in der Industrie. Doch da fehlte ihr die Nähe zum Kunden, erzählt sie. "Ich sorge dafür, dass die Leute gut sehen und dabei gut aussehen", sagt die 31-Jährige schmunzelnd. Am Freitag ist die Eröffnung des neuen Optikers. Hansmeier und Herrmann sind ein wenig aufgeregt, doch in den Tagen davor noch hauptsächlich im Vorbereitungsstress.

Am Eröffnungswochenende, also Freitag und Samstag gibt es zusätzlich ein Glücksrad, mit dessen Erlös sie das Tierheim in Höchstädt unterstützen wollen. Geöffnet hat die Brillen-Lounge dann immer von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Hansmeier freut sich jetzt schon auf die Kunden. Sie erzählt, dass schon während der Umbauarbeiten ein paar Menschen zu ihr reinschauten, die neugierig waren, was wohl aus der alten Wäscherei wird. Mitte März haben die Arbeiten angefangen und das unter Denkmalschutz stehende Gebäude habe die Handwerker schon vor einige Herausforderungen gestellt, berichtet die neue Inhaberin.

In Lauingen gibt es ab jetzt drei Optiker

Ursprünglich kommt Hansmeier aus Nordrhein-Westfalen und Herrmann aus Baden-Württemberg. Die beiden haben sich über die Arbeit kennengelernt und sind Anfang des Jahres nach Lauingen gezogen. Als sie hier das erste Mal zu Besuch waren, hätten sie sich sofort wohlgefühlt und beschlossen, dass die Stadt noch einen dritten Optiker vertragen könnte. Zu den zwei anderen Geschäften sehen sie sich mit der Brillen Lounge als gute Ergänzung, mit einem anderen Konzept. Das Ziel der "heimeligen Atmosphäre" ist es, dass sie selbst und vor allem auch die Kunden sich wohlfühlen sollen, erklärt die neue Inhaberin.

Das Optiker-Paar würde bei ihrer Faszination für diesen Beruf "ziemlich gleich ticken", erzählen sie. Es geht dabei um die gute Mischung aus der Arbeit mit Menschen und dem Handwerklichen. Außerdem sind sie beide Brillenträger, Herrmann ohne seine geliebte Brille sogar "blind wie ein Maulwurf". "Wir können also mitreden", versichert der 37-Jährige lachend.