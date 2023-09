Lauingen

07:00 Uhr

Junge Organisten beweisen meisterliches Können an der Albertus-Magnus-Orgel

Für die Studierenden mit ihrem Professor Stefan Baier bot sich am Sonntag in der Lauinger Stadtpfarrkirche die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Plus Studierende der Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg statten Lauingen einen Besuch ab - und beweisen sogleich ihre Virtuosität.

Beim vierten Münsterkonzert dieser Saison stellten sechs Studierende der Hochschule für Kirchenmusik aus Regensburg zusammen mit ihrem Professor Stefan Baier ihre Begeisterung und Profession für ihr Hauptinstrument, die Orgel, unter Beweis. Und, wie Pfarrer Raffaele de Blasi als gastgebender Hausherr des imposanten Martinsmünsters bei seiner Begrüßung der zahlreichen Besucherinnen und Besucher treffend betonte, sei der Begriff der Meisterschaft zwar oft erwähnt, so in bekannten Sprichwörtern. Es dahin zu bringen, sei aber nicht einfach, Begeisterung allein reicht also nicht.

Farina Mayrshofer, Anna Jerye, Felix Harren, Johannes Weber, Alexander Horak und Bernhard Grobbel waren zusammen mit ihrem Orgelprofessor im Zuge einer Wochenendexkursion, welche sie auch zu den Orgeln in Gundelfingen und Neresheim führten, zu Gast. Und sie bewiesen ihre Meisterschaft und die Begeisterung für ihr Hauptinstrument aufs Trefflichste. Mit einem kurzweiligen Programm bot sich für jeden der jungen Interpretinnen und Interpreten nicht nur die Gelegenheit, die instrumentalen Fertigkeiten zu präsentieren, sondern auch das feine Gespür für klangliche Vielfalt der Albertus-Magnus-Orgel gegenseitig auszutauschen und zu übermitteln.

