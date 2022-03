Lauingens Finanzlage entspannt sich

Plus Wenn der Lauinger Rat über die städtischen Finanzen debattierte, war das Gejammere in den zurückliegenden Jahren meist groß. Allmählich ändert sich die Lage. Für Leichtsinn ist aber kein Platz.

Ganz neue Töne sind inzwischen bei den Haushaltsdebatten im Lauinger Stadtrat zu hören. Dank der vom Freistaat gewährten Stabilisierungshilfen entspannt sich die Lage zusehends.