Lauinger wird nach Casinobesuch zu Boden gerissen und getreten

Ein 25-Jähriger ist in Lauingen von unbekannten Männern geschlagen worden. Sie stehlen auch sein Handy und seine Brille.

Nach dem Besuch in einem Spielcasino in der Bahnhofstraße wurde ein 25-jähriger Lauinger am Sonntagabend gegen 22 Uhr von zwei unbekannten Männern an den Schultern zu Boden gerissen und anschließend am Boden liegend getreten. Hierbei wurde ihm neben seinem Handy auch seine Brille entwendet.

Zum Tatzeitpunkt war der Geschädigte erheblich alkoholisiert gewesen und konnte keine weiteren Angaben zum Tatablauf machen. Diesbezüglich müssen nun weitere Ermittlungen geführt werden. (AZ)