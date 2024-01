Mann wird nach Diskobesuch in Lauingen beklaut

Als er zum Rauchen rausgeht, wird ein 23-Jähriger laut eigenen Angaben von einer Gruppe attackiert.

Es war schon früh am Morgen am Sonntag, 31. 12., als ein 23-Jähriger laut eigenen Angaben den Lauinger T-Club verlassen hat, um eine zu rauchen. Hierbei habe er seine Bauchtasche samt Inhalt abgelegt, so der Polizeibericht. Während des Rauchens sei der 23-Jährige von einer großen, etwa 20- bis 30-köpfigen Personengruppe angegriffen worden, anschließend sei die Bauchtasche samt Inhalt verschwunden gewesen, auch die Uhr des 23-Jährigen sei beschädigt worden.

Mann wird nach Angriff in Lauingen leicht verletzt

Bei dem Mann konnten auch leichte Verletzungen festgestellt werden, ärztlich behandelt werden musste er nicht. Eine Fahndung nach der genannten Personengruppe verlief ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

