Moderatorenlegende Fritz Egner kommt nach Lauingen

Diana Ross, Al Jarreau, Mick Jagger, Prince, Madonna, Rod Stewart und, und, und – Fritz Egner hat praktisch alles interviewt, was im Musikgeschäft Rang und Namen hat. Die Größten der Rock-, Soul- und Rhythm- & Blues-Szene gaben dem Moderator ein Interview. Der "Godfather of Soul", James Brown, empfing ihn mit Lockenwicklern im Haar an der Zimmertür. Mit Billy Joel ging er in München zum Shoppen. Der Star benötigte dringend Unterhosen und Socken. Stevie Wonder war nach einem gemeinsamen Konzertbesuch so erschöpft, dass er sich von Egner durch die Hotellobby eines Züricher Hotels tragen ließ. Little Richard testete sein Musikwissen mit einem Song-Medley.

Am Samstag, 16. März, ist Fritz Egner im Stadeltheater zu sehen

Was er außerdem noch mit den Stars erlebte, erzählt Fritz Egner am Samstag, 16. März, ab 20 Uhr persönlich im Lauinger Stadeltheater, heißt es in einer Pressemitteilung. Er plaudert äußerst charmant mit profundem Wissen, mit mitreißender Begeisterung und stets einem Augenzwinkern. Neben den außergewöhnlichen Erlebnissen mit den Größen der Musikgeschichte berichtet Fritz Egner von der Kraft des "Rhythm & Blues" und dessen Wurzeln, die weit in die Geschichte zurückreichen. Fotos und ausgewählte Fundstücke aus seinem Privatarchiv, das über 20.000 CDs und 25.000 Platten umfasst, komplettieren die außergewöhnliche Musikbiografie. Günther Jauch sagte über Egner: „Fritz Egner habe ich immer dafür bewundert, wie er sich in der englischsprachigen Musik auskennt. Er ist den großen Stars immer auf Augenhöhe bzw. Ohrenhöhe begegnet. Er ist für mich eine Instanz.“

Karten im Vorverkauf bei Schreibwaren Eismann, Online unter www.stadeltheater.de oder unter 09072 70 14 95. (AZ)