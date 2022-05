Nach Bürgerentscheid gegen Tierkrematorium in Lauingen: So reagiert der Investor

Plus Zwei Drittel stimmen gegen das Tierkrematorium in Lauingen. Der Firmenchef nimmt das Ergebnis „absolut sportlich“ – und hat schon andere Projekte im Sinn.

Arndt Nietfeld ist am Morgen danach gewohnt nüchtern. Mit der Absage zum Tierkrematorium in Lauingen habe der Chef der Firma Rosengarten schon gerechnet. „Wir haben vor Ort nicht die- selbe Überzeugungskraft“, sagt er mit Blick auf die Bürgerinitiative. Es sei gut gewesen, dass die Lauingerinnen und Lauinger abstimmen konnten.