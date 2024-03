Ramadan in Lauingen: „Wir fasten und Essen aus Dankbarkeit zu Gott“

Die muslimische Gemeinde Lauingens begeht gemeinsam mit Angehörigen anderer Glaubensrichtungen das Fastenbrechen. Ein Verein aus dem Kreis Günzburg hat das Treffen organisiert.

Am Freitagabend füllt sich der Lauinger Kolpingsaal unter den ätherischen Klängen der Bambusflöte. Bis schließlich 60 Leute mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen aufeinandertreffen, um gemeinsam das Fastenbrechen im Ramadan zu begehen. Ein buntes Arrangement von Speisen erwartet die Gläubigen bereits im Nebenzimmer, bis Iftar – die erste Mahlzeit nach dem Sonnenuntergang – angebrochen werden kann. Eine ehrenamtliche Helferin erklärt, was alle zusammen gekocht haben: Die Tische sind reich gedeckt mit türkischer Linsensuppe, in Weinblätter gerolltem Reis, verschiedenen Köften und vielem mehr.

Das harmonische Miteinander im Ramadan wird gut angenommen

Um Austausch zu schaffen, haben die Ehrenamtlichen dafür gesorgt, dass die Gäste und Mitglieder des Vereins Aktiv an einem Tisch sitzen. So begleiten die Kenner des Korans die anderen durch den Abend. Das empfindet Albert Kaiser, der zweite Bürgermeister, erstaunlich. Er erklärt, in dieser gesegneten Zeit sei gerade die Gemeinschaft beim gemeinsamen Fasten wichtig. Denn: „Wir können trotz unserer Unterschiede einander respektieren und gemeinsam essen.“

Das Ehepaar Akinci führt die Gäste durch die islamischen Traditionen des Ramadans. Filiz Akinci erklärt, worum es geht. Die Fastenzeit sei die Zeit der Besinnung auf die Ursprünge ihres Glaubens. Mit Gebeten und Verzicht feiern die Muslime den "Monat der Barmherzigkeit". Am Fasten teilnehmen könnten jedoch nicht alle, erklärt Akinci. Nur diejenigen, die gesund und fit sind, sollen auch die Strapazen der "reinigenden Tradition" mitmachen.

Als "Iftar" bezeichnen Muslime die Mahlzeit, die sie am Ramadan nach dem Sonnenuntergang zu sich nehmen. Foto: Taisia Matwejew

Als es draußen dunkel wird, brechen alle zusammen das Fasten. Traditionell zunächst mit etwas Ungekochten, meist mit Datteln. Mohammed Ahmed, ursprünglich aus Afghanistan, erklärt, es sei ein Brauch, den Worten und Taten des Propheten Mohammed zu folgen und den Körper zu reinigen. Für diesen Zweck sei die Dattel bestens geeignet. Nicht nur wird ihr eine reinigende Wirkung nachgesagt, auch bringe die Dattel die Verdauung nach langem Hungern wieder in Schwung.

Organisiert wurde die Veranstaltung von den ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern des Fördervereins Aktiv aus Jettingen Scheppach. So etwa waren auch Onur Cifci und seine Ehefrau Rukiye Cifci mit Herzblut an den Vorbereitungen beteiligt und haben für diesen Anlass auch Einladungen geschrieben und verschickt. Seit zwei Jahren lebt Familie Cifci in Deutschland. Den Abend wollen sie nutzen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und Kontakte mit den Einheimischen zu knüpfen. Deswegen haben sie auch ihre Nachbarin und die Lehrerin ihrer Tochter eingeladen, mit ihnen gemeinsam den Fastenabend zu feiern. Die 72-jährige Nachbarin erklärt, die Einladung sie nur durch einen glücklichen Zufall erhalten. Der Wind hatte den Brief aus dem Briefkasten geweht. Als sie den vermeintlichen Papiermüll vor ihrem Haus aufheben wollte, habe sie entdeckt, dass es sich um eine Einladung an sie handle. „Vorher kannten wir uns eigentlich nur vom Sehen. Jetzt sitzen wir gemeinsam an einem Tisch und haben Spaß", sagt die Rentnerin.

Auch die Grundschullehrerin ist der Einladung der Cifcis gefolgt. „Mann meint immer, es trennt uns so viel. Dabei merken wir in gemeinsamen Gesprächen immer wieder, wie viel uns verbindet." Sitze man sich persönlich und im kleinen Rahmen gegenüber, merke man, wie viel man voneinander lernen könne, sagt die 48-Jährige.