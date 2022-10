Sie bringen seit 30 Jahren die Kultur in Lauingen voran

Plus Vom Krippenweg zum weltgrößten Osternest: Der Kulturmarkt Lauingen hat das kulturelle Leben in der Stadt geprägt. Doch wie bleibt man nach 30 Jahren noch modern?

Die Ideen gehen Anton Grotz nie aus. Wenn es darum geht, neue Veranstaltungen zu planen und die Lauinger Kulturszene ein Stück voranzubringen, steht er an vorderster Front. "Ideenreichtum hat er", sagt Josef Hummel über seinen Vereinskollegen. "Ein typischer Vereinsmeier." Die Beschreibung passt auf den 82-Jährigen. Immerhin hat er den Kulturmarkt Lauingen mitgegründet und ist seit 30 Jahren nicht nur Vorsitzender, sondern auch stets mit vollem Engagement dabei.